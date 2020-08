Le previsioni di Samuel in Tra Un Anno, il nuovo singolo prima dell’album (Di venerdì 28 agosto 2020) Il futuro di Samuel in Tra Un Anno, il nuovo singolo che anticipa il prossimo album di inediti atteso per il mese di gennaio. Il brano è in radio a cominciare dal 28 agosto, appena prima della ripresa del tour che ha rimandato a causa del caso di positività di uno dei membri del suo staff. Il testo del brano nasce a poche settimane dalla quarantena obbligata da una pandemia mondiale, che ci ha costretti in casa per diverse settimane. L'intento di Samuel è quello di provare a raccontare quello che potrebbe succedere tra 12 mesi, dopo che l'ultimo Anno si è caratterizzato per essere imprevedibile. Il nuovo album è invece atteso per il 2021 e darà un seguito a Il Codice Della Bellezza, che aveva rilasciato ... Leggi su optimagazine

Ultime Notizie dalla rete : previsioni Samuel Le previsioni di Samuel in Tra Un Anno, il nuovo singolo prima dell’album OptiMagazine