Le Parisien: contatto Leonardo-Messi. L'argentino non esclude la pista parigina (Di venerdì 28 agosto 2020) L'opzione Manchester City è quella più probabile per Leo Messi e nei prossimi giorni potrebbe addirittura esserci un incontro con Pep Guardiola, un allenatore con il quale Leo sarebbe felicissimo di lavorare ancora. Come riporta l'edizione francese de Le Parisien, il PSG è un altro dei corteggiatori della "Pulce". Leonardo avrebbe già avuto un contatto con il padre del giocatore e con l'argentino stesso che non avrebbe escluso la possibilità francese tanto che Messi avrebbe parlato con Neymar e Di María, i suoi due amici nello spogliatoio parigino, per saperne di più sul club e sulla vita in città.

