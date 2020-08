Lazio Muriqi, il presidente del Fenerbahce: «Vogliamo 20 milioni» (Di venerdì 28 agosto 2020) L’obiettivo della Lazio, Vedat Muriqi, partirà solamente con un’offerta di 20 milioni secondo le parole del presidente del Fenerbahce Il presidente del Fenerbahce, Ali Koc, ha stabilito la cifra per la cessione di Vedat Muriqi, obiettivo di mercato della Lazio. Ecco le sue parole rilasciate a Skor.com.tr: «Vogliamo 20 milioni, solo con un’offerta del genere ci metteremo al tavolo per trattare. Se resterà da noi saremo i favoriti per il titolo e grazie alle sue prestazioni potremo venderlo a una cifra più alta il prossimo anno» Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

