Lazio, Milinkovic-Savic: “Non vediamo l’ora di ricominciare, c’è voglia di migliorarsi” (Di venerdì 28 agosto 2020) La Lazio si prepara in vista della prossima stagione che vedrà i biancocelesti impegnati anche in Champions League.La compagine capitolina guidata da Simone Inzaghi si trova in ritiro in quel di Auronzo di Cadore in vista della prossima stagione che dovrebbe avere inizio il prossimo 19 settembre. Intanto sono arrivate le dichiarazioni di Sergej Milinkovic-Savic che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Lazio Style Channel."Il ritiro procede bene, siamo qui da pochi giorni ma stiamo lavorando su molti aspetti da migliorare. Non vediamo l'ora di ricominciare, speriamo riaprano gli stadi per vivere insieme ai tifosi le emozioni della Champions. Cercheremo di fare bene anche quest'anno dopo il quarto posto raggiunto nella scorsa stagione. Il nuovo ruolo? Nella ... Leggi su mediagol

