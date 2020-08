Lazio, futuro incerto per Immobile tra rinnovo e sirene straniere (Di venerdì 28 agosto 2020) L’attaccante della Lazio, Ciro Immobile, ha un futuro ancora incerto tra il rinnovo con il club biancoceleste e le sirene straniere La Gazzetta dello Sport ha analizzato il futuro di Ciro Immobile, attaccante della Lazio, dopo le ottime prestazioni nella stagione appena conclusa. Il club biancoceleste gli ha prospettato nelle scorse settimane un prolungamento di contratto fino al 2025 con un ingaggio che salirebbe a 4 milioni più bonus rispetto agli attuali 3. Sullo sfondo, dopo l’interessamento del Newcastle, vi è però il Barcellona che ha inserito Immobile nella lista dei possibili obiettivi per rimpiazzare Suarez. Il club blaugrana deve però prima ... Leggi su calcionews24

LazioChannel : #Calciomercato #Lazio - Importanti novità per il futuro di Guido #Guerrieri #28agosto - giomo2 : @paolo1672 @romatoday Leggere no eh? C'è chiaramente scritto che i controlli e i tamponi verranno fatti dalla Rehio… - pdegli1 : @RadioSavana @rubino7004 Colpisce la straordinaria partecipazione dei giovani chiara indicazione della bontà delle… - infoitsport : TMW News - Il futuro di Messi e quello di Ibrahimovic. Lazio, è arrivato Reina - sportli26181512 : Calciomercato Lazio, attesa per l'incontro Tare-Inzaghi. Squadra fuori a cena in pizzeria: La squadra a cena per ce… -