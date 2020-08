Lazio Fares, domenica nuovo appuntamento con la Spal per chiudere (Di venerdì 28 agosto 2020) La Lazio avrebbe fissato un nuovo appuntamento con la Spal per provare a chiudere l’acquisto di Mohamed Fares La Lazio e la Spal hanno fissato un appuntamento per la giornata di domenica per cercare di trovare l’accordo definitivo per Mohamed Fares. Lo riporta Gianluca Di Marzio sul proprio sito. La Spal, proprietaria del cartellino del giocatore, non vuole alcuna contropartita tecnica ma vuole solamente un incasso economico. Il club emiliano chiede una cifra compresa tra i 10 e i 12 milioni di euro. La Lazio spera di trovare l’accordo definitivo nella giornata di domenica. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

