Lavoro e Covid: addio a 60mila posti tra Milano e provincia (Di venerdì 28 agosto 2020) Tra sospensioni e riduzioni di orario, si parla di 800 mila persone coinvolte nella sola città metropolitana. E’ il segno di una ripresa che non arriva, di una crisi economica nera. L’aumento della disoccupazione è stimato di cinque punti superiori, con una media del 10-11 per cento. A luglio un quarto dei 449 milioni di … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

La società del Cosenza informa che i calciatori sono tutti arrivati presso la struttura scelta. Dopo le visite, inizierà l’attività di preparazione atletica Lo avevamo anticipato già nei giorni scorsi ...

Coronavirus Covid-19: Speranza (min. Salute), “approvate all’unanimità da tutte le Regioni le indicazioni operative sulle scuole”

“Riaprire le scuole in sicurezza è la priorità di tutto il Paese. Abbiamo appena approvato all’unanimità in conferenza unificata con Regioni, Province e Comuni il documento con le indicazioni operativ ...

