Latina, gli ruba il telefono durante una violenta lite in piazza: arrestato 35enne tunisino (Di venerdì 28 agosto 2020) arrestato in flagranza di reato, per violenza e rapina, dalla Polizia di Stato della Questura di Latina un cittadino tunisino di anni 35, in Italia senza fissa dimora. In particolare, nel primo pomeriggio odierno giungeva al numero telefonico di soccorso pubblico una telefonata nella quale veniva segnalata a Latina in piazza Santa Maria Goretti una violenta lite tra cittadini stranieri. Immediatamente interveniva sul posto personale della Squadra Volante della Questura che trovava a terra, ferito e dolorante, un extracomunitario di 54 anni, prontamente soccorso da personale del 118 e trasportato presso l’ospedale locale per le cure del caso. L’uomo, poco prima, dopo un’accesa discussione per futili motivi con un cittadino ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Latina, gli ruba il telefono durante una violenta lite in piazza: arrestato 35enne tunisino - apellizz66 : @FedericoBaglivo Le Confessioni sono un caposaldo della letteratura occidentale. Ricordo gli stralci portati all'es… - GFucci58 : RT @_emmassmile: ma gli occhiali che ha nel video di #Latina sono gli stessi del video de La mia città!! - GFucci58 : RT @__m_r_s___: Bellissima la canzone e bellissimo il video, proprio una ventata di freschezza e di libertà. Ovviamente Emma sempre perfett… - GiardinoNinfa : Sono stati circa 400 gli operatori sanitari della Asl di #Latina che, insieme alle loro famiglie, hanno visitato ie… -