Landon Clifford, il famoso youtuber muore a soli 19 anni (Di venerdì 28 agosto 2020) Landon Clifford si è spento, a comunicare la notizia è la moglie Landon Clifford ci ha lasciato, la notizia è giunta proprio nelle scorse ore. Il ragazzo, famoso youtuber, aveva soltanto 19 anni. A raccontare quanto avvenuto è stata la giovane moglie attraverso i canali YouTube. Il ragazzo è stato in coma per diversi giorni, poi è deceduto lasciando la moglie e due bambine di 2 anni. Si è trattato di un malessere di natura celebrale, i medici hanno lottato per salvargli la vita, non sono però riusciti, è sembrato essere impossibile, come se il suo destino fosse già stabilito e nessuno potesse intralciarlo in alcun modo. In realtà il decesso ha una causa principale, ad oggi ... Leggi su kontrokultura

