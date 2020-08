"L'amore? Ovvio". Maurizio Costanzo, nel giorno dell'anniversario una confessione privatissima sulla De Filippi (Di venerdì 28 agosto 2020) Festeggiamento doppio: compleanno e nozze d'argento con Maria De Filippi. Oggi per Maurizio Costanzo è un giorno davvero speciale. Il padre del talk show televisivo lo trascorre tra lavoro e qualche piccola pausa ad Ansedonia. Si sa: Costanzo lavora sempre. Odia andare in ferie. Mai fermarsi. Giornali e tv, Maurizio si gode l'abbraccio del suo pubblico. Che virtualmente gli manda gli auguri. Costanzo ha coniato l'idea di “parentela mediatica”: una vera intuizione, sempre attuale. Venticinque anni fa il matrimonio con la De Filippi, celebrato in Campidoglio da Rutelli. “Mi sarei separato se ci fosse stato qualcosa che non sopportavo. L'amore è Ovvio ma non basta da solo. Molti pensano che ... Leggi su liberoquotidiano

“Mi sarei separato se ci fosse stato qualcosa che non sopportavo. L’amore è ovvio ma non basta da solo. Molti pensano che ciò che lega me e Maria sia il lavoro, ma non è così, è ben altro”, dice ...

Maria De Filippi e Costanzo, nozze d’argento. Lui: “L’amore? Ovvio ma…”

Giornata molto importante per Maurizio Costanzo e Maria De Filippi che proprio oggi, 28 agosto, festeggiano 25 anni d’amore. Nel giorno dell’anniversario di nozze, però, Maurizio Costanzo festaggia an ...

