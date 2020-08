Lady Diana, la statua voluta da Harry e William è quasi pronta (Di venerdì 28 agosto 2020) Cerchio rosso sul calendario: 1 luglio 2021. Ecco la data in cui, salvo imprevisti, sarà inaugurata a Kensington Palace la statua in memoria della principessa Diana. Lo annunciano i due figli, i principi William e Harry, che stando a quanto riportato dal Daily Express sarebbero tornati a firmare insieme un comunicato nel ricordo di Lady D: «L’opera onora l’impatto positivo che nostra madre ha avuto sul mondo», si legge. Leggi su vanityfair

dieffepi : RT @UnioneSarda: A #Londra una statua per #LadyDiana: l'omaggio di William e Harry a 60 anni dalla nascita - UnioneSarda : A #Londra una statua per #LadyDiana: l'omaggio di William e Harry a 60 anni dalla nascita - gxallavichx : RT @Deltacetum: 'Diana her true story' è la biografia autorizzata da Lady D scritta da Andrew Morton e pubblicata nel '92. Il libro fu scri… - FilippoCarmigna : Morte Lady Diana, William e Harry per la prima volta separati - lugambardellaa : RT @anikeatable: Lady Diana icona di stile ?super mini thread? -