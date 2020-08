La Storia Infinita dei Pinguini Tattici Nucleari disegna un’opera d’arte: audio e testo del nuovo singolo (Di venerdì 28 agosto 2020) La Storia Infinita dei Pinguini Tattici Nucleari è un'estate del passato dipinta come un'opera d'arte. A dichiararlo è Riccardo Zanotti, voce e firma dei PTN che tornano con un nuovo brano, quando l'estate meteorologica sta per volgere al termine. Il ritorno in radio dei Pinguini Tattici Nucleari segue il rilascio di Ridere, avvenuto nel mese di aprile del 2020. Il brano fa parte dell'album Fuori Dall'Hype - Ringo Starr, che hanno pubblicato in versione estesa dopo il Festival di Sanremo, nel quale hanno raggiungo il terzo posto dietro Diodato in Fai Rumore e Francesco Gabbani in Viceversa. La musica dei Pinguini avrebbe dovuto risuonare nelle date del tour che è stato rimandato al 2021, a ... Leggi su optimagazine

perrysmoschino : comunque il remake di bella destate di michele e mika e la storia infinita dei ptn sono bellissime ?? oggi non ries… - snowmalec : niente raga ho ascoltato la storia infinita e posso confermare che i pinguini hanno realizzato un nuovo capolavoro,… - yoliebes : La storia infinita.mp3 in loop - com3casamia : ??sei stata l’estate migliore della mia vita, è la verità, sembrava la storia infinita e forse era solo la felicità - Cleliarrrr : Sotto per La Storia Infinita -