La sfida di Silvestro: “Arzano dovrà avere un rappresentante alla regione Campania” (Di venerdì 28 agosto 2020) Tempo di lettura: 4 minutiArzano (Na) – Candidato nelle liste di Forza Italia, per le elezioni regionali in Campania l’imprenditore Francesco Silvestro, alla quarta generazione nella produzione di materassi a livello nazionale ed internazionale, mettere la sua esperienza professionale e politica a disposizione della sua regione. Un passato da socialista, passato poi a Forza Italia, Silvestro ha accettato di far parte della squadra di Silvio Berlusconi rispondendo e dando subito la sua più ampia disponibilità alle sollecitazioni giunte proprio dal quartier generale azzurro. Quali le motivazioni della sua scelta di scendere in campo? “Molti sono i problemi che affliggono il nostro paese. Io che ho avuto la fortuna di raggiungere un certo successo professionale, voglio lottare ... Leggi su anteprima24

sfida Silvestro Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : sfida Silvestro