La settimana si chiude con due nuovi contagi (Di venerdì 28 agosto 2020) Dall'inizio dell'emergenza, nel nostro Cantone, 3'533 persone sono entrate in contatto con il virus. Leggi su media.tio.ch

Ultime Notizie dalla rete : settimana chiude Settimana barocca, si chiude l'ottava edizione Viterbo News 24 Abruzzo, la prima zona rossa dopo il lockdown: 12 positivi, chiusa una frazione di Lucoli

La frazione di Casamaina, nel comune di Lucoli, in provincia de L’Aquila, è la prima zona rossa d'Italia dopo il lockdown. La decisione del sindaco Valter Chiappini a seguito dei 12 casi di positività ...

I giorni del Milan: da Baka a Tonali, settimana calda

Un centrocampo tutto nuovo per Stefano Pioli, con due coppie di titolari perfettamente assortite per affrontare al meglio una stagione che, tra campionato, Coppa Italia ed Europa League, si preannunci ...

