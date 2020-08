La rivolta dei prof e delle Regioni: la scuola tormenta il governo (Di venerdì 28 agosto 2020) Riapertura scuola, la rivolta dei prof e delle Regioni contro il governo Prima il caso del bando per i nuovi banchi, poi il braccio di ferro con i sindacati sui concorsi e le tensioni con le Regioni sui trasporti. E ora anche la rivolta dei professori che non vogliono rientrare. La riapertura delle scuole, in calendario il 14 settembre, è l’appuntamento che tutti aspettano: l’esame cruciale per il governo sulla gestione del Coronavirus, la prova del nove per la ministra Lucia Azzolina. E, a due settimane dalla prima campanella, continua a creare divisioni. Dai professori in rivolta che chiedono di non riaprire le scuole a quelli che non si ... Leggi su tpi

Agenzia_Ansa : Abbassa la mascherina per scherno, fatto scendere dal vaporetto. A Venezia 'rivolta' dei passeggeri contro un giova… - vaticannews_it : Sono quasi 16mila le persone #migranti presenti a #Lesbo. Situazioni drammatiche, aggravate dalla pandemia di… - gioalbarosa : La rivolta degli insegnanti: lasceremo vuote le cattedre - MichelaRoi : RT @GMagaglio: “La rivolta degli insegnanti: lasceremo vuote le cattedre” via ?@ilsecoloxix? Solo in Italia possono verificarsi queste pres… - apreiti : RT @GMagaglio: “La rivolta degli insegnanti: lasceremo vuote le cattedre” via ?@ilsecoloxix? Solo in Italia possono verificarsi queste pres… -

Ultime Notizie dalla rete : rivolta dei La rivolta dei genitori: «Seggi in classe, grave pericolo di infettarsi» Il Gazzettino Riapertura scuola, la rivolta dei prof e delle Regioni contro il Governo

Prima il caso del bando per i nuovi banchi, poi il braccio di ferro con i sindacati sui concorsi e le tensioni con le Regioni sui trasporti. E ora anche la rivolta dei professori che non vogliono rien ...

Decreto Agosto, grido di allarme dei piccoli Comuni turistici: 'No a centri storici di serie a e di serie b'

Tornano a farsi sentire i piccoli comuni turistici italiani sotto i 15mila abitanti alle prese con le dure conseguenze economiche dell’emergenza coronavirus, che nel maggio scorso hanno lanciato un ap ...

Prima il caso del bando per i nuovi banchi, poi il braccio di ferro con i sindacati sui concorsi e le tensioni con le Regioni sui trasporti. E ora anche la rivolta dei professori che non vogliono rien ...Tornano a farsi sentire i piccoli comuni turistici italiani sotto i 15mila abitanti alle prese con le dure conseguenze economiche dell’emergenza coronavirus, che nel maggio scorso hanno lanciato un ap ...