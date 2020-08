“La pistola laser misura febbre ci entra dentro la testa, ci stanno uccidendo”: Complotti e Termoscanner (Di venerdì 28 agosto 2020) Avrete tutti visto la nuova catena di S.Antonio. Una voce con un marcato accento mostra foto prese da Internet del Termoscanner, scandendo che La pistola laser misura febbre ci entra dentro la testa, ci stanno uccidendo. Soggiungendo che non sentiamo niente, non sappiamo cosa ci stanno sparando dentro la testa, vogliono distruggerci i neuroni. Un frame dal video della “pistola laser misura febbre”Signori, siamo nel XXImo secolo. Se non si ricevono informazioni, la scelta giusta non come suggerisce la voce narrante diffondere illazioni su WhatsApp perché “non ce lo dicono” La risposta ... Leggi su bufale

