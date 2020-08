La Pisano guarda allo sviluppo del Cloud. Per la ministra fondamentale puntare sulla Nuvola e il 5G. Ma serve maggiore sinergia tra pubblico e privato (Di venerdì 28 agosto 2020) Una vera digitalizzazione del Paese è attesa da tempo e la rete unica a banda larga rappresenta un incredibile passo in avanti. Ora però, per la ministra per l’innovazione Paola Pisano, è fondamentale puntare anche sul 5G, il Cloud e “tutte le tecnologie necessarie a sviluppare l’economia dei servizi digitali”. “Il percorso che abbiamo davanti – ha affermato l’esponente pentastellata – è lungo e complesso. Occorre vigilare con attenzione affinché possa raggiungere in tempi rapidi l’obiettivo di portare una connettività veloce e sicura a tutti i cittadini in Italia”. Secondo la ministra, i vantaggi si potranno vedere se pubblico e privato avranno insieme ... Leggi su lanotiziagiornale

(ANSA) - MILANO, 28 AGO - Il progetto Rete Unica proposto da Tim e Cdp non solo trova l'appoggio del Governo, che lo ha visto nascere, ma anche dei capogruppo della maggioranza. Dall'opposizione poi l ...

Omaggio al pittore pisano Gerolamo Bolli

Pier Luigi Buscemi, in arte Gerolamo Bolli, pittore pisano ma residente a Pescia ... Così Gerolamo Bolli commentava la sua opera: "Guardando il quadro ci sentiamo pervasi da un misto di sentimenti che ...

