La nuova dottrina Powell (Di venerdì 28 agosto 2020) Roma. C’è già chi la chiama e qualche somiglianza con quella dell’altro Powell, il generale Colin, ce l’ha. In entrambi i casi si tratta di mettere in campo tutte le forze disponibili, ben superiori a quelle del nemico, per vincere la guerra il più rapidamente possibile. All Leggi su ilfoglio

Roma. C’è già chi la chiama la nuova dottrina Powell e qualche somiglianza con quella dell’altro Powell, il generale Colin, ce l’ha. In entrambi i casi si tratta di mettere in campo tutte le forze dis ...

Al simposio dei banchieri centrali di Jackson Hole, Jay Powell ha delineato per la Fed una nuova dottrina più inflazionistica. E Molto politica Chi si attendeva che al simposio estivo di Jackson Hole ...

