La nave di soccorso finanziata da Banksy salva 89 migranti

Sono stati tratti in salvo 89 migranti, di cui 14 donne e 4 bambini, nella prima missione condotta dalla Louise Michel, la nave di soccorso finanziata dall'artista inglese Banksy. L'imbarcazione, partita il 18 agosto dal porto di spagnolo di Burriana, sta battendo il Mediterraneo, nel tratto di mare compreso tra Italia e Libia, per prestare aiuto a chi, dal Nord Africa, cerca di raggiungere via mare l'Europa, trovando poi un porto sicuro dove attraccare. Le persone salvate nell'ultima operazione si trovano ancora a bordo della nave in attesa di ricevere il via libera delle autorità o di qualche guardia costiera europea. La Louise Michel, battente bandiera tedesca, ha inoltre partecipato ad altre missioni di

