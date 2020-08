"La mia salute è deteriorata", Shinzo Abe si dimette: addio all'incarico da primo ministro del Giappone (Di venerdì 28 agosto 2020) Ufficiale, Shinzo Abe dà le dimissioni. "Ho deciso di dimettermi da primo ministro - ha annunciato quest'oggi, venerdì 28 agosto, il premier Giapponese -. Dalla metà del mese scorso la mia salute è deteriorata e ho perso molte energie e forze e la mia colite ulcerosa è stata confermata". Il 65enne era già stato in ospedale due volte nelle ultime due settimane. Non è infatti la prima volta che Abe si dimette dal suo incarico. Nel 2007 lasciò a causa appunto della colite ulcerosa, per poi tornare alla guida del Paese nel 2012 vincendo di nuovo le elezioni. Il suo mandato da premier scadrebbe a settembre del ... Leggi su liberoquotidiano

