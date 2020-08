La mascherina LG con il purificatore d’aria incorporato (Di venerdì 28 agosto 2020) La mascherina con purificatore d’aria incorporato, prodotta da LG, solleva alcuni dubbi per il tipo di protezione che garantisce. Nei giorni scorsi LG, nota società sudcoreana di dispositivi e apparecchi elettronici, ha diffuso le prime immagini del purificatore d’aria portatile e indossabile PuriCare. In sostanza è una mascherina che incorpora un purificatore ricaricabile, costruito sulla base dell’esperienza già acquisita da LG nella produzione di apparecchi simili per uso domestico. L’azienda descrive però il prodotto come innovativo per alcune caratteristiche che lo rendono il primo della sua generazione. Grazie a due filtri assoluti di tipo H13 (HEPA) contenuti nel purificatore l’utente ... Leggi su bloglive

