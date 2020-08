La Juventus pensa a Luis Suarez: l'attaccante è in uscita dal Barcellona e può essere un'occasione (Di venerdì 28 agosto 2020) La Juventus va a caccia di un attaccante e nelle ultime ore è spuntata la tentazione Luis Suarez. L'attaccante uruguaiano è stato fatto fuori dal Barcellona Leggi su 90min

MarioGiunta : Juventus, per l’attacco si pensa (anche) a Suarez! ???? @SkySport #Juventus #transfer - junews24com : JUVENTUS NEWS: McKennie a Torino, si pensa a Suarez ULTIME - carmelo_cutrone : Comunque se la #Juventus punta su attaccanti a fine ciclo come #Dzeko e #Suarez, vuol dire che ha in mente di fare… - infoitsport : JUVENTUS NEWS: McKennie a Torino, si pensa a Suarez ULTIME - spencercalderon : RT @TuttoCalciomer1: CLAMOROSO: LA JUVE PENSA A SUAREZ #suarez #juventus -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus pensa Juventus, proposto Suarez: opportunità di mercato per la Vecchia Signora Goal.com L’ Inter vicina a Kolarov, la Juve pensa a Suarez

L’ Inter è in pole-position per l’acquisto di Alexander Kolarov, difensore della Roma che Antonio Conte ha messo in cima alla lista per rinforzare le fasce. Il giocatore serbo, il cui contratto scade ...

Da Pelè a Messi, quando la piazza insorge per il mito

Quando il campione taglia il cordone ombelicale e gira le spalle alla sua storia volano stracci, teste di maiale e tweet velenosi, prendono fuoco risentimenti, bruciano città, sul rogo del livore volt ...

L’ Inter è in pole-position per l’acquisto di Alexander Kolarov, difensore della Roma che Antonio Conte ha messo in cima alla lista per rinforzare le fasce. Il giocatore serbo, il cui contratto scade ...Quando il campione taglia il cordone ombelicale e gira le spalle alla sua storia volano stracci, teste di maiale e tweet velenosi, prendono fuoco risentimenti, bruciano città, sul rogo del livore volt ...