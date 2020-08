La Juve vuole riprendere Kean per sfruttare la lista B: ecco il piano (Di venerdì 28 agosto 2020) La Juventus lavora con Mino Raiola al ritorno in bianconero di Moise Kean, in uscita dall'Everton e più che disposto a tornare a Torino. Leggi su tuttonapoli

Ultime Notizie dalla rete : Juve vuole Palleggio, visione e lavoro per Pirlo: Arthur vuol prendersi il centro della Juve La Gazzetta dello Sport Calciomercato Atalanta: contatti con la Juve per Romero, ma attenzione alla Roma

Romero si è mostrato a suo agio al Grifone nella difesa schierata a tre, mister Gasperini lo apprezza e lo vorrebbe in nerazzurro. L'argentino spazio a Bergamo lo troverebbe, sia perchè la squadra è i ...

Juve Stabia - Vespe oggi al Menti per effettuare i tamponi e i test sierologici

La Juve Stabia comincia a muovere i primi passi. Oggi al Menti è previsto il raduno della squadra per effettuare i tamponi e i test sierologici, prima tappa di un percorso che nei prossimi giorni, una ...

