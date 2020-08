La furia dell’uragano Laura raccontata in 10 foto (Di venerdì 28 agosto 2020) L’uragano Laura, che ha colpito severamente Texas e Louisiana nelle scorse ore, si dirige adesso verso l’entroterra dell’Arkansas perdendo parte della sua furia distruttiva, tanto da essere stato declassato a tempesta tropicale. Sono sei le vittime accertate, tutte nello stato della Louisiana, dove i venti hanno raggiunto giovedì i 240 km/h provocando la caduta di alberi e lasciando più di mezzo milione di persone senza energia elettrica. I danni, come raccontano le foto, sono ingenti, ma meno gravi del previsto: Laura, secondo il National Hurricane Center, sarebbe potuta diventare la più violenta tempesta ad aver mai colpito gli stati del Sud. Un rischio scongiurato dalla parziale perdita di forza, che non ha però risparmiato la piccola città di Lake ... Leggi su wired

