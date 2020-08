La “dura vita” del sosia del Principe Henry: “La mia carriera è finita” (Di venerdì 28 agosto 2020) Da quando il Principe Harry è partito per gli Usa le sue entrate si sono drasticamente ridotte. Di chi stiamo parlando? Del sosia del Principe. Già. Lui si chiama Henry (sì, è così) Morley, ha 31 anni e fa il meccanico. Poi, per arrotondare, partecipa a feste, serate o anche solo a “selfie” in qualità di “Principe Harry”. I suo guadagni hanno raggiunto le 2500 sterline alla settimana, dice il Daily Mail, soprattutto nel periodo del matrimonio tra Harry e Meghan. Poi i due se ne sono andati e per Henry è iniziato il periodo nero: “Non sono stato più chiamato, credo che la mia carriera sia finita“. L'articolo La “dura vita” del sosia del ... Leggi su ilfattoquotidiano

