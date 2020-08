La deputata di Forza Italia Elvira Savino: “Positiva al Covid, sono stata a cena al Billionaire” (Di venerdì 28 agosto 2020) La deputata di Forza Italia Elvira Savino: “Positiva al Covid, sono stata a cena al Billionaire” Anche la deputata di Forza Italia Elvira Savino è risultata positiva al Covid dopo una vacanza in Sardegna: a dichiararlo è stata lei stessa, rivelando anche di essere stata a cena al Billionaire, la sera di Ferragosto. “Cari amici, purtroppo anche io, dopo aver trascorso alcuni giorni di vacanza in Sardegna, sono risultata positiva al Covid-19 – ha scritto la deputata di Forza ... Leggi su tpi

simo2791 : RT @fanpage: Deputata di Forza Italia Elvira Savino positiva al coronavirus: “Sono stata in Sardegna” - Giancar70336148 : RT @fanpage: Deputata di Forza Italia Elvira Savino positiva al coronavirus: “Sono stata in Sardegna” - Mirandola59 : RT @fanpage: Deputata di Forza Italia Elvira Savino positiva al coronavirus: “Sono stata in Sardegna” - LEBBY4EVER : RT @fanpage: Deputata di Forza Italia Elvira Savino positiva al coronavirus: “Sono stata in Sardegna” - Daviderel4 : RT @fanpage: Deputata di Forza Italia Elvira Savino positiva al coronavirus: “Sono stata in Sardegna” -