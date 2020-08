La deputata di FI Savino: "Positiva dopo vacanza in Sardegna" (Di venerdì 28 agosto 2020) La deputata di Forza Italia Elvira Savino ha scoperto di essere Positiva al Covid-19 dopo una vacanza trascorsa in Sardegna. La parlamentare azzurra su Facebook spiega:"Cari amici, purtroppo anche io, dopo aver trascorso alcuni giorni di vacanza in Sardegna, sono risultata Positiva al Covid-19. Il mio stato di salute è complessivamente soddisfacente e sono evidentemente in isolamento. Quello che mi pesa di più è non poter stare vicino a mio figlio"La deputata pugliese è dispiaciuta anche di non poter fare il suo lavoro: "Provo anche grande rammarico per non poter essere presente in prima persona in campagna elettorale, accanto ai colleghi di Forza Italia e della coalizione, ... Leggi su blogo

IlarioDiGiovamb : RT @RadioRadioWeb: “Sconsiglio a chi sta tornando dalle vacanze di fare il #sierologico. Dà tanti falsi negativi, fate il #tampone. Io avev… - stefano_mondi : RT @Corriere: Elvira Savino positiva: «Ferragosto al Billionaire. Ma non credo sia successo lì» - andreamurru13 : RT @Corriere: Elvira Savino positiva: «Ferragosto al Billionaire. Ma non credo sia successo lì» - gianluigidellac : RT @Corriere: Elvira Savino positiva: «Ferragosto al Billionaire. Ma non credo sia successo lì» - Profilo3Marco : RT @Corriere: Elvira Savino positiva: «Ferragosto al Billionaire. Ma non credo sia successo lì» -