La campagna mediatica contro la Sardegna sta portando alla chiusura anticipata degli hotel (Di venerdì 28 agosto 2020) Gli hotel sardi provano a resistere. Ma rispetto allo scorso anno a settembre rischiano di lavorare con una percentuale in meno di turisti del 70-80%. E Federalberghi lancia l'allarme: "Ci sono tutte ... Leggi su globalist

RitaamariaB : RT @LeonardoAlagon: Campagna mediatica del tutto simile alle offensive mediatiche messe in campo contro uno Stato Estero nemico non allinea… - sunsetodown : RT @mitzicim: @Paroledipaola È partita una campagna mediatica contro docenti per coprire almeno in parte i ritardi e le inefficienze nell’o… - Pasquale_Mereu : RT @LeonardoAlagon: Campagna mediatica del tutto simile alle offensive mediatiche messe in campo contro uno Stato Estero nemico non allinea… - Rosiserra727 : RT @LeonardoAlagon: Campagna mediatica del tutto simile alle offensive mediatiche messe in campo contro uno Stato Estero nemico non allinea… - smc_17 : RT @globalistIT: -

Ultime Notizie dalla rete : campagna mediatica Deidda, FdI: “Sardi, trattati come i peggiori untori: pessima campagna mediatica” Sardegna Live Caro Salvini, da padre a padre le dico: alla salute dei bambini ci pensiamo noi. Lei continui a ballare

Ascolto volentieri il suo divertente monologo, simile ai tanti che si trovano in rete realizzati da internauti che in questi mesi indossano assieme a lui i panni di esperti virologi. Infatti non c’è v ...

I fatti del giorno – Europa

Roma, 28 ago 12:00 - (Agenzia Nova) - Regno Unito: ministro Trasporti, dipendenti possono tornare sul luogo di lavoro in sicurezza - Il governo britannico ritiene che la situazione epidemiologica nel ...

Ascolto volentieri il suo divertente monologo, simile ai tanti che si trovano in rete realizzati da internauti che in questi mesi indossano assieme a lui i panni di esperti virologi. Infatti non c’è v ...Roma, 28 ago 12:00 - (Agenzia Nova) - Regno Unito: ministro Trasporti, dipendenti possono tornare sul luogo di lavoro in sicurezza - Il governo britannico ritiene che la situazione epidemiologica nel ...