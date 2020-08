La Azzolina replica a Salvini: “La scuola resti fuori dalla campagna elettorale perché così si spaventano le famiglie e gli studenti” (Di venerdì 28 agosto 2020) “A inizio anno scolastico si parla sempre di caos e babele”. E’ quanto ha detto al Tg3 la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina. “Le Regioni – ha aggiunto l’esponente dell’Esecutivo – hanno potuto scegliere, ed è competenza loro, quando far cominciare l’anno scolastico e nella maggior parte dei casi 17 Regioni hanno deciso di ricominciare il 14 settembre. Per noi è priorità assoluta riportare gli studenti in classe e per fare questo il governo ha fatto un’operazione molto complessa che va avanti da settimane”. “Se la mozione di sfiducia di Salvini è legata al plexiglas voglio rassicuralo perché non è scritto in un nessun documento” ha aggiunto la ministra a proposito della mozione di sfiducia nei suoi confronti annunciata dal ... Leggi su lanotiziagiornale

Agenzia_Ansa : Scontro #Pd #M5s sulla ministra #Azzolina. Il capogruppo dem al Senato: 'E' insufficiente'. La replica: 'Il Pd con… - ottovanz : RT @Agenzia_Ansa: Scontro #Pd #M5s sulla ministra #Azzolina. Il capogruppo dem al Senato: 'E' insufficiente'. La replica: 'Il Pd con chi s… - ildottorino81 : RT @Agenzia_Ansa: Scontro #Pd #M5s sulla ministra #Azzolina. Il capogruppo dem al Senato: 'E' insufficiente'. La replica: 'Il Pd con chi s… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Scontro #Pd #M5s sulla ministra #Azzolina. Il capogruppo dem al Senato: 'E' insufficiente'. La replica: 'Il Pd con chi s… - AltreNews : RT @Agenzia_Ansa: Scontro #Pd #M5s sulla ministra #Azzolina. Il capogruppo dem al Senato: 'E' insufficiente'. La replica: 'Il Pd con chi s… -