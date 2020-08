Kolarov-Inter: con 1,5 milioni alla Roma si può fare (Di venerdì 28 agosto 2020) Per Aleksandar Kolarov all'Inter siamo ormai alle battute finali della trattativa . A Milano c'è sempre più ottimismo sul lieto fine della trattativa. Tra la richiesta, della Roma, e l'offerta, dell'... Leggi su gazzetta

L’Inter è vicinissima ad Aleksandar Kolarov: l’esterno serbo lascerà la Roma per due milioni di euro. Le ultime L’Inter ha definito l’operazione con la Roma per il trasferimento in nerazzurro di Aleks ...Aleksander Kolarov corre veloce verso un futuro a tinte nerazzurre. L’esperto esterno sinistro, che Antonio Conte ha individuato come il profilo giusto per la prossima stagione – l’allenatore dell’Int ...