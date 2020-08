Klopp: “Messi al City? Non sono sicuro la Premier abbia bisogno di questo” (Di venerdì 28 agosto 2020) “Noi interessati a Messi? Chi non vorrebbe nella propria squadra? Ma le cifre non sono alla nostra portata, non ci sono possibilità”. Ride e scherza Jurgen Klopp ma il Liverpool si tira realmente fuori dalla corsa a Lionel Messi. Il tecnico dei Reds naturalmente apprezza, stima e stravede per il campione argentino, ma le cifre che servono sono astronomiche. Una spesa che però potrebbe affrontare, invece, il Manchester City, club rivale del Liverpool che al momento sembra in pole per la Pulce: “Li aiuterebbe sicuramente e li renderebbe più difficili da battere – ha detto Klopp nella conferenza stampa alla vigilia della finale del Community Shield contro l’Arsenal -. Per la Premier League, sarebbe bello avere il miglior ... Leggi su sportface

