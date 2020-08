KKN - Gravina in arrivo a Castel di Sangro: discuterà con ADL della ristrutturazione del calcio (Di venerdì 28 agosto 2020) Nella giornata di domani Gabriele Gravina farà tappa nella sua Castel di Sangro per far visita al Napoli e al presidente Aurelio De Laurentiis. Leggi su tuttonapoli

Nella giornata di domani Gabriele Gravina farà tappa nella sua Castel di Sangro per far visita al Napoli e al presidente Aurelio De Laurentiis. Il numero uno della FIGC, come promesso, farà ritorno ne ...

