Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning – Disponibile il primo trailer di gameplay (Di venerdì 28 agosto 2020) Potrai seguire tre strade per forgiare il tuo destino. Scegliendo “Finesse”, potrai avere l’accesso allo stile di un cacciatore silenzioso e di un feroce ladro. Con un arsenale di pugnali, Fae-Blades e archi infliggerai danni precisi ai tuoi nemici. Usa trappole, bombe, veleni o altri elementi per stare un passo avanti ai tuoi avversari. Scegliere “Finesse” significa scegliere uno stile di gioco molto duro: dovrai essere furtivo e rimanere nascosto per colpire i tuoi nemici. Sferra colpi critici, lascia sanguinare i tuoi nemici o utilizza il veleno.Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning sarà Disponibile l’8 settembre 2020 per PC, Xbox One™ e PlayStation®4. Le avventure ad Amalur continueranno nel 2021 con una nuovissima espansione: Fatesworn. Maggiori ... Leggi su gamerbrain

