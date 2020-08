Kate Winslet: "Ho deciso di fare l'attrice mentre ero seduta sulla toilette" (Di venerdì 28 agosto 2020) Kate Winslet ricorda il giorno in cui, a cinque anni, ha deciso di fare l'attrice mentre si trovava chiusa nel bagno di casa sua. Kate Winslet ha avuto l'illuminazione di diventare un'attrice mentre era seduta sulla toilette. L'attrice premio Oscar, cresciuta nel Berkshire, nel sud-est dell'Inghilterra, aveva solo cinque anni quando ha deciso di recitare. "Ero seduta sulla toilette. Sul serio" ha rivelato Kate Winslet all'Hollywood Reporter. "Potevo sentire i suoni della famiglia. Coi miei genitori e i miei tre fratelli vivevo in una casa molto piccola. ... Leggi su movieplayer

martinogiovanni : RT @StraniFatti: Kate Winslet tiene il suo Oscar in bagno, in modo che i suoi ospiti possano sollevarlo e fare discorsi di ringraziamento d… - denisealbini : RT @StraniFatti: Kate Winslet tiene il suo Oscar in bagno, in modo che i suoi ospiti possano sollevarlo e fare discorsi di ringraziamento d… - hug_me_jd : RT @katewmyqueen: Omg kate winslet is back...KSJDJZYHSHSJSJJS ?????????? #KateWinslet - alistrega : RT @StraniFatti: Kate Winslet tiene il suo Oscar in bagno, in modo che i suoi ospiti possano sollevarlo e fare discorsi di ringraziamento d… - pairsonnalitesF : Amore tra i fossili tra Kate Winslet e Saoirse Ronan: ... prendendo spunto dalla vita della scienziata, voleva esse… -