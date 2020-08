Juventus, visite mediche in corso per McKennie (VIDEO) (Di venerdì 28 agosto 2020) visite mediche in corso per Weston McKennie, il nuovo colpo a centrocampo della Juventus. Il mediano è arrivato dallo Schalke 04 in prestito oneroso a 3.5 milioni di euro con diritto di riscatto a 18 che, in base al numero di presenze, potrebbe diventare un obbligo. Il giocatore americano è appena sceso dall’auto che lo ha portato al J Medical, dove sta sostenendo le visite mediche e dove entro pochi minuti firmerà anche il contratto che lo legherà ai bianconeri. Ecco in alto il VIDEO dell’arrivo di McKennie. Leggi su sportface

