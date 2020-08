Juventus su Suarez, il Barcellona apre alla cessione (Di venerdì 28 agosto 2020) Calciomercato, la Juventus fa rotta su Luis Suarez. Operazione difficile ma non impossibile. La Juventus continua a cercare un attaccante per Andrea Pirlo, e il nome nuovo è quello di Suarez, che rischia di essere sacrificato in nome della rivoluzione iniziata in casa Barcellona con l’avvicendamento in panchina e l’arrivo di Koeman alla guida della squadra. Il mercato degli attaccanti in Italia I bianconeri seguono con grande interesse Edin Dzeko, ma la sensazione è che Friedkin non voglia presentarsi ai tifosi giallorossi con una cessione illustre a una delle storiche rivali della squadra. L’incrocio che potrebbe portare Milik nella Capitale potrebbe avviare l’effetto domino degli attaccanti, ma al momento l’asse tra ... Leggi su newsmondo

