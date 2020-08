Juventus su Messi, il piano per la super coppia con Ronaldo (Di venerdì 28 agosto 2020) La Juventus è pronta a piombare su Lionel Messi: chieste informazioni al padre della Pulce, in casa bianconera si sogna il tandem con Cristiano Ronaldo La Juventus ha messo nel mirino Lionel Messi. La notizia arriva dalla Francia, da L’Equipe che svela dell’interesse dei bianconeri nei confronti della Pulce. Più di un’interesse a dire il vero, perché i bianconeri avrebbero già chiesto informazioni al padre del calciatore. Sondato il terreno dunque perché l’intenzione di Agnelli, Nedved e Paratici è affiancare a Cristiano Ronaldo proprio Messi; in pratica 11 Palloni d’Oro in attacco, un tandem mostruoso per arrivare alla Champions League, tanto desiderata e vero e proprio incubo negli ultimi 20 anni. ... Leggi su bloglive

