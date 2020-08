Juventus, si insiste per Dzeko e si lavora per un ritorno di Kean (Di venerdì 28 agosto 2020) Edin Dzeko sempre più obiettivo della Juventus: offerta ed ingaggio importanti per averlo. Intanto Raiola lavora per il ritorno di Moise Kean L’attacco della Juventus potrebbe avere Edin Dzeko come riferimento centrale e Moise Kean prima riserva. Questo è quanto filtra dalle ultime mosse di mercato dei bianconeri, al lavoro per regalare i centravanti ad Andrea Pirlo. Nonostante sia stato accostato il nome di Luis Suarez (in uscita dal Barcellona), il bosniaco della Roma è la scelta più gradita dal neo-tecnico bianconero. In queste ore si sono incontrati Paratici e Fienga per discutere su un’eventuale trasferimento ma sarà il numero 9 di Sarajevo a decidere se lasciare o meno la Capitale. Il club bianconero ... Leggi su zon

