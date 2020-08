Juventus, senti il papà di Rugani: “E’ pronto per la sesta stagione!” (Di venerdì 28 agosto 2020) Rugani Juventus – La Juventus adesso cerca di trattenere i pezzi pregiati in vista della prossima annata: i bianconeri però sarebbero anche attivi sul mercato in uscita con diversi esuberi da piazzare per fare cassa. Tra questi c’è Rugani: il centrale potrebbe lasciare la Continassa anche se dai social arriva un indizio da parte del papà del calciatore. Juventus, senti il papà di Rugani: “E’ pronto per la sesta stagione!” Daniele Rugani è pronto a iniziare una nuova stagione alla Juventus nonostante i tanti rumours su una sua ipotetica partenza. A confermare la permanenza del difensore toscano anche sotto la guida di Pirlo ... Leggi su juvedipendenza

Andrea Pirlo è stato presentato ufficialmente in conferenza stampa. "Voglio riportare un po' di entusiasmo che è mancato nell'ultimo periodo. Voglio proporre un calcio offensivo, ieri le prime cose ch ...

Ronaldo: “Pronti per conquistare l’Italia, l’Europa e il mondo”

La delusione della Champions sfuma in rinnovate ambizioni, il sogno spezzato si trasforma in obiettivo. Cristiano Ronaldo mette una pietra sulla Juventus sarriana, scudettata ma mai convincente, cacci ...

