Juventus, il Rennes interessato a Rugani (Di venerdì 28 agosto 2020) Calciomercato Juventus: il Rennes avrebbe messo nel mirino Daniele Rugani Estimatori in Francia per Daniele Rugani. Il difensore della Juventus, come riportato da France Football, sarebbe finito infatti nel mirino del Rennes; club di Ligue 1 alla ricerca di un centrale. La squadra transalpina avrebbe avuto già contatti con l’entourage di Rugani, ma la difficoltà maggiore sarebbe rappresentato dall’ingaggio elevato del calciatore. Per trasferirsi al Rennes, il difensore dovrebbe accettare una riduzione cospicua dell’ingaggio. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

