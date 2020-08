Juventus, il piano per Kean: Ramsey possibile contropartita (Di venerdì 28 agosto 2020) La Juventus lavora per rinforzare il reparto avanzato con due innesti di qualità: arriverà un centravanti al posto di Gonzalo Higuain e un vice in grado di sostituirlo in caso di necessità. Figura che è mancata nella passata stagione, con Sarri che ha dovuto utilizzato nelle ultime uscite il giovane Olivieri. Mentre per il primo … L'articolo Leggi su dailynews24

ApCalciomercato : Calciomercato Inter, piano per Messi | Suning sfida il Manchester City - interliveit : #Inter - #Suning sfida il #ManchesterCity: il piano per prendere #Messi - Marco_Albanesi : @il_daus @_deep_x Io non sono per gli insulti, sempre sbagliati nei confronti di chiunque, ma qui stai scambiando d… - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Juventus, McKennie è arrivato a Torino: la conferma direttamente dal club bianconero - TUTTOJUVE_COM : Juventus, McKennie è arrivato a Torino: la conferma direttamente dal club bianconero -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus piano RONALDO: "Vogliamo conquistare l'Italia, l'Europa e il mondo. Siamo Juventus, siamo i campioni e siamo... Tutto Juve Calciomercato Inter, piano per Messi | Suning sfida il Manchester City

Il sogno del calciomercato Inter di questa estate è Messi, che ha deciso di lasciare Barcellona. Il piano di Suning per battere Guardiola e Juventus. Lionel Messi () Lionel Messi vuole lasciare il Bar ...

Juventus, Pirlo è pronto a conquistare tutti: con Sarri non c’è confronto

La stagione della Juventus è iniziata, con l’avvento di Andrea Pirlo sulla panchina. Il tecnico bresciano è sembrato fin da subito deciso e convinto, con le idee chiare in testa. In confronto a Sarri, ...

Il sogno del calciomercato Inter di questa estate è Messi, che ha deciso di lasciare Barcellona. Il piano di Suning per battere Guardiola e Juventus. Lionel Messi () Lionel Messi vuole lasciare il Bar ...La stagione della Juventus è iniziata, con l’avvento di Andrea Pirlo sulla panchina. Il tecnico bresciano è sembrato fin da subito deciso e convinto, con le idee chiare in testa. In confronto a Sarri, ...