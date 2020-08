Juventus, Dybala blindato da Pirlo ma non dalla società: il rinnovo non arriva e… (Di venerdì 28 agosto 2020) La Juventus pensa alla prossima stagione. Tra l'arrivo del nuovo allenatore e gli affari di mercato, resta però da sciogliere un nodo importante: il futuro di Paulo Dybala. blindato da Pirlo, ma ancora non del tutto certo di rimanere a Torino.Dybala: problemi sul rinnovocaption id="attachment 929291" align="alignnone" width="594" Dybala Juventus (getty images)/captionDybala non è sul mercato ma non per questo il suo futuro è al 100% a tinte bianconere. Soprattutto se non si risolve la grana legata al rinnovo di contratto che, ancora, tarda ad arrivare. L'attuale accordo tra la Juventus e il giocatore scade nel 2022 e il rischio è quello che si arrivi alla ... Leggi su itasportpress

tuttosport : #Juve, #Dybala è tornato a Torino e lavora per recuperare dall'infortunio ?? - forumJuventus : TJ: 'Arthur, che amore per la Juve! Ha postato una foto in cui parla della Juventus come nuovo sogno. Dybala vuole… - forumJuventus : CT: 'Raduno in vista per la Juventus del Maestro: lunedì si riparte. Pirlo non vorrebbe mai privarsi di Ronaldo e D… - ItaSportPress : Juventus, Dybala blindato da Pirlo ma non dalla società: il rinnovo non arriva e... - - TheLaz97 : RT @LiveBianconera: - La fattibilità dell'operazione #Suarez - Il caso del passaporto - La convivenza con #Dybala e #Ronaldo #LiveBiancone… -