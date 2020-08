Juventus, Cuadrado: “Obiettivo Champions League. Messi con CR7? Quando fu preso Cristiano…” (Di venerdì 28 agosto 2020) La voglia di Juan Cuadrado.Dopo un solo anno con Maurizio Sarri, la Juventus ha scelto di interrompere l'avventura con il tecnico toscano, indicando Andrea Pirlo, alla sua prima esperienza in assoluto da allenatore, come suo sostituto. Una scelta che sembra indicare l'inizio di un nuovo progetto, incentrato sul tema della "juventinità". La decisione sembra essere stata molto apprezzata anche dallo spogliatoio, con tutti i senatori che hanno manifestato fin da subito il loro appoggio nei confronti del loro ex compagno di squadra.Juventus, CR7 pronto per la nuova stagione: “Conquisteremo l’Italia, l’Europa, il Mondo!”Tra questi vi è Juan Cuadrado, che si prepara a giocare la sua sesta stagione con la maglia della Juventus: nel ... Leggi su mediagol

