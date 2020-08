Juventus, capitolo Rugani: il difensore corteggiato dal Rennes, i bianconeri ci pensano (Di venerdì 28 agosto 2020) Daniele Rugani pronto a lasciare la Juventus.C'è aria di cambiamenti in casa bianconera, la squadra guidata da Andrea Pirlo sta cercando nuovi innesti in vista della prossima stagione che serviranno a completare la rosa. Oltre al mercato in entrata si lavora anche su quello in uscita, uno dei maggiori indiziati in tal senso è il difensore centrale, Daniele Rugani, che dal suo approdo alla Juventus ha trovato poco spazio da titolare ed è stato impiegato con minore continuità. Sul toscano classe 94' ci sarebbe già l'interesse dei francesi del Rennes che ha conquistato per la prima volta nella storia la qualificazione in Champions League piazzandosi al terzo posto in Ligue 1. Il 26enne sarebbe un rinforzo importante per la retroguardia del francese in ... Leggi su mediagol

L’estate sta per concludersi e l’attesa per il grande annuale ritorno di Fifa è sempre più alta. Si cercano novità di ogni tipo, le speranze per un titolo degno di nota aumentano e pian piano Ea conti ...

Roma-Napoli, si tratta per Milik. Manca il sì del giocatore. Kolarov verso l'Inter

Milik tiene sotto scacco la Roma. È lui l’erede designato di Dzeko. O meglio, il calciatore che la Roma ha scelto come sostituto del bosniaco, promesso sposo della Juventus. Il problema è che per dar ...

