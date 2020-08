Juventus, altra giornata di lavoro: Cristiano Ronaldo in permesso (Di venerdì 28 agosto 2020) La Juventus prosegue la settimana di allenamenti alla Continassa: Cristiano Ronaldo assente giustificato «La Juventus continua a lavorare al JTC e anche oggi pomeriggio, nell’unica seduta in programma per la giornata, mister Pirlo ha lavorato sulla tattica, concludendo la seduta con una partitella. permesso per Cristiano Ronaldo che, come concordato con allenatore e società, rientrerà al JTC dopo gli impegni con la Nazionale portoghese. Domani la squadra sarà nuovamente in campo, questa volta al mattino per un intenso sabato di lavoro». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

«La Juventus continua a lavorare al JTC e anche oggi pomeriggio, nell’unica seduta in programma per la giornata, mister Pirlo ha lavorato sulla tattica, concludendo la seduta con una partitella. Perme ...

Tu vuo’ fa' l’americano. In Serie A. Ci hanno provato (pochissimi), ci proverà anche Weston McKennie, 22 anni, texano che si è formato in Germania, figlio di un ...

