Juve, McKennie al J-Medical per le visite (Di venerdì 28 agosto 2020) E’ arrivato pochi minuti fa al J-Medical il nuovo acquisto della Juventus, Weston McKennie. Dopo aver firmato gli autografi ai tifosi presenti, il centrocampista statunitense ha cominciato le visite mediche di rito. McKennie è sbarcato ieri a Torino, dopo che la Juve ha definito gli ultimi dettagli per il prestito dallo Schalke 04. @WMcKennie checks into #JMedical this morning! pic.twitter.com/EYSp7JeDtc — JuventusFC (@Juventusfcen) August 28, 2020 Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

juventusfc : Le prime di ?? @WMckennie, appena atterrato a Torino! GALLERY ?? - forumJuventus : ?? #SkyCalciomercato - Juve ormai ai dettagli per McKennie, forse già venerdì le visite mediche. I bianconeri lo con… - forumJuventus : ?? #SkyCalciomercato - Juve vicina a McKennie in prestito (2 mln) con diritto di riscatto a 18 milioni [via Di Marzi… - OMBRASOPRA : RT @DiMarzio: #Juve, visite mediche per #McKennie. Le immagini?? - tavella_c : “c’è chi può comprare Messi (Inter), e chi Mckennie (Juve)” ?????????? -