Juve, Cuadrado: «Messi con Ronaldo? Non me li immagino proprio» (Di venerdì 28 agosto 2020) Juan Cuadrado, esterno della Juventus, è intervenuto a Espn Nexo per parlare della stagione che inizierà a breve Juan Cuadrado, esterno della Juventus, è intervenuto a Espn Nexo per parlare della stagione che inizierà a breve. Ecco le dichiarazioni dell’esterno colombiano: «Ancora non ho avuto l’occasione di parlare con Pirlo, ma, quando sarà il mio turno, sicuramente gli dirò dove mi sento più a mio agio». CHAMPIONS – «Resta il nostro obiettivo, speriamo di arrivare in finale e dare ai tifosi questa gioia che aspettano da tanto tempo ma sarà più difficile il campionato, anche se veniamo da nove scudetti il prossimo anno sarà ancora più complicato». Messi – «Eleverebbe ... Leggi su calcionews24

