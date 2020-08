Johnny Micalusi ricoverato per Covid, parla il fratello: “Portava sempre la mascherina, salutava col gomito. Il contagio? Colpa degli “scemi” tornati dalla Spagna” (Di venerdì 28 agosto 2020) “Il re del pesce” Johnny Micalusi è ricoverato all’ospedale Covid center di Sassari. Micalusi è titolare dell’Assunta Madre, un ristorante milanese frequentato da vip e politici che quest’anno è arrivato al Sottovento, storico locale sardo mangereccio e godereccio. In queste ore hanno fatto il giro del web foto di Micalusi con svariati vip, da Diletta Leotta al cantante Ultimo, scattate proprio al Sottovento. E un video dove il ristoratore dice “menomale che c’è il Covid”. Ora però il fratello Giuliano parla con il Corriere della Sera per fare chiarezza sul Sottovento e sul comportamento di Johnny: “Indossava sempre ... Leggi su ilfattoquotidiano

angeloghinelli : RT @_DAGOSPIA_: IL FRATELLO DI JOHNNY MICALUSI:MIO FRATELLO VOLEVA FUGGIRE DA PORTO CERVO.ORA È IN TERAPIA INTENSIVA - _DAGOSPIA_ : IL FRATELLO DI JOHNNY MICALUSI:MIO FRATELLO VOLEVA FUGGIRE DA PORTO CERVO.ORA È IN TERAPIA INTENSIVA… - lana_carlotta : Covid, Johnny Micalusi positivo: il ristoratore dei vip grave in ospedale - Susannagr17 : Covid, Johnny Micalusi positivo: il ristoratore dei vip grave in ospedale - dariuxman : RT @ErmannoKilgore: Covid, Johnny Micalusi positivo: il ristoratore dei vip grave in ospedale -