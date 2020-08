Jacob Blake, lo zio denuncia: “È paralizzato ma lo tengono ammanettato al letto d’ospedale” (Di venerdì 28 agosto 2020) Jacob Blake è paralizzato, non si può muovere dalla vita in giù: la conseguenza dei colpi di pistola alla sua schiena, almeno sette, esplosi da un agente di polizia. Eppure il 29enne afroamericano è stato “ammanettato al suo letto di ospedale”: la denuncia arriva dallo zio di Blake, Justin. Alla Cnn ha raccontato che quando il padre lo ha visto in quello condizioni gli si è “spezzato il cuore“. “Questo vuol dire aggiungere la beffa al danno”, ha commentato Justin Blake. Jacob, ha proseguito, “è paralizzato e non può camminare e loro lo tengono ammanettato al letto. ... Leggi su ilfattoquotidiano

LiaCapizzi : ?? Boicottaggio storico in NBA I Milwaukee Bucks di Antetokounmpo non si presentano per gara 5 contro Orlando. Una… - ilpost : Negli Stati Uniti basket, baseball e calcio si sono fermati per protesta contro il ferimento di Jacob Blake - MediasetTgcom24 : Usa, procuratore Wisconsin: Jacob Blake ha ammesso che aveva un coltello #Usa - louisfornellist : «Non sono triste. Non sono dispiaciuta. Sono arrabbiata» La sorella di #jacob blake , l'uomo afroamericano ferito a… - Agricolturabio1 : RT @Marco_dreams: In segno di protesta per il caso di Jacob Blake e per i morti di Kenosha si fermano la NBA e la WNBA. Gara 5 dei playoff… -

Ultime Notizie dalla rete : Jacob Blake Jacob Blake, la Casa Bianca contatta la madre dell'afroamericano ucciso TGCOM Hamilton non ha intenzione di boicottare il GP del Belgio

Lewis sostiene gli atleti che hanno di fatto fermato i campionati professionistici statunitensi nel corso delle ultime 24 ore, ma poi aggiunge: "Se facessi lo stesso qui non correndo in Belgio, non so ...

Jacob Blake, lo zio denuncia: “È paralizzato ma lo tengono ammanettato al letto d’ospedale”

L’afroamericano è gravemente ferito e si trova ricoverato all’ospedale di Wauwatosa (Wisconsin). Come è noto, Blake è stato colpito alla schiena domenica scorsa da sette proiettili sparati da un poliz ...

Lewis sostiene gli atleti che hanno di fatto fermato i campionati professionistici statunitensi nel corso delle ultime 24 ore, ma poi aggiunge: "Se facessi lo stesso qui non correndo in Belgio, non so ...L’afroamericano è gravemente ferito e si trova ricoverato all’ospedale di Wauwatosa (Wisconsin). Come è noto, Blake è stato colpito alla schiena domenica scorsa da sette proiettili sparati da un poliz ...