Ivanka Trump si prende la scena: "Papà ha cambiato Washington, non viceversa" (Di venerdì 28 agosto 2020) Ci pensa la figlia Ivanka a presentare sul palco Donald Trump. Il presidente raggiunge il palco allestito per la convention repubblicana all’esterno della Casa Bianca insieme alla First Lady Melania Trump. Il tycoon e Melania, con indosso un vestito verde acceso, cinta e scarpe rosse, arrivano mano nella mano.Ivanka si prende la scena, elegante, sicura di sè, con un discorso teso a umanizzare l’immagine di un presidente dal carattere ruvido e istintivo: “Mio padre si batte per le famiglie, non per le elite. E’ lui che ha cambiato Washington, non viceversa. Lui è il difensore del buon senso, è il paladino della gente comune”, assicura Ivanka, mentre gli ... Leggi su huffingtonpost

